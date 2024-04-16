В Сочи задержали подозреваемого в убийстве участника КВН

Фото: iStock/choochart choochaikupt
Подозреваемый в убийстве своего оппонента около гостиницы в Сочи, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что предполагаемому преступнику предъявлено обвинение. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Напомним, 18 января 31-летний участник фестиваля КВН, который проходит в Сочи, подрался с дагестанцем возле гостиницы. Оппонент швырнул комика на лестницу и тот потерял сознание.
В больнице у юмориста Амирана Геворкяна диагностировали перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытую черепно-мозговую травму и эпидуральные гематомы. Он впал в кому и скончался спустя два дня после драки.
Читайте также:
Россиянин расправился с юмористом во время фестиваля КВН в Сочи
В отношении убившего КВНщика в Сочи Расулова возбудили уголовное дело
«Если умру — не пускай на самотёк»: Погибшая после пластики женщина предчувствовала смерть
Напомним, 18 января 31-летний участник фестиваля КВН, который проходит в Сочи, подрался с дагестанцем возле гостиницы. Оппонент швырнул комика на лестницу и тот потерял сознание.
В больнице у юмориста Амирана Геворкяна диагностировали перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытую черепно-мозговую травму и эпидуральные гематомы. Он впал в кому и скончался спустя два дня после драки.
Читайте также:
Россиянин расправился с юмористом во время фестиваля КВН в Сочи
В отношении убившего КВНщика в Сочи Расулова возбудили уголовное дело
«Если умру — не пускай на самотёк»: Погибшая после пластики женщина предчувствовала смерть
Екатерина Коршунова