Россиянин умер после драки с двумя соотечественниками в Аланье

24 июля 2025, 13:31

В Турции россиянин получил нож в спину

Фото: IStock / globalmoments

Ночью 23 июля в Аланье произошла драка между тремя гражданами России, в результате которой один из участников, 35-летний Андрей Макаров, получил смертельное ножевое ранение в спину.





По информации DHA, после вызова медицинских служб мужчину оперативно доставили в местную больницу, однако спасти его не удалось.Подозреваемые были быстро установлены и арестованы полицией благодаря камерам видеонаблюдения.



Сейчас правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств случившегося.





