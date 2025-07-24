Россиянин умер после драки с двумя соотечественниками в Аланье
В Турции россиянин получил нож в спину
Ночью 23 июля в Аланье произошла драка между тремя гражданами России, в результате которой один из участников, 35-летний Андрей Макаров, получил смертельное ножевое ранение в спину.
По информации DHA, после вызова медицинских служб мужчину оперативно доставили в местную больницу, однако спасти его не удалось.Подозреваемые были быстро установлены и арестованы полицией благодаря камерам видеонаблюдения.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств случившегося.