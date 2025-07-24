Элитный фитнес-тренер из Хабаровска, его жена и маленькая дочь погибли при крушении самолёта в Приамурье

24 июля 2025, 13:03

Фитнес-тренер из Хабаровска погиб с семьёй при крушении самолёта в Приамурье

Фото: iStock/Diy13

Элитный фитнес-тренер Сергей Шиян из Хабаровска, его жена Наталья и их 1,5 годовалая дочь Ева погибли во время крушения пассажирского самолёта Ан-24 в Приамурье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.