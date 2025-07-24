Элитный фитнес-тренер из Хабаровска, его жена и маленькая дочь погибли при крушении самолёта в Приамурье
Элитный фитнес-тренер Сергей Шиян из Хабаровска, его жена Наталья и их 1,5 годовалая дочь Ева погибли во время крушения пассажирского самолёта Ан-24 в Приамурье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Предположительно, семья летела в Тынду, откуда родом жена Сергея, в отпуск.
Последние семь лет Шиян занимался персональными тренировками и коррекцией фигуры в хабаровском фитнес-клубе «Скай». Он окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения.
Его жена Наталья работала на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. Она закончила Тихоокеанский государственный университет и имела диплом биотехнолога.
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