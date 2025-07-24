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Появились кадры взрыва в подмосковных Люберцах — видео

Мощный взрыв дороги на улице Владлена Татарского сняли на видео
Фото: istockphoto/irontrybex

Мощный взрыв устроили неизвестные люди на черной иномарке в подмосковных Люберцах. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».



На записи видно, как автомобиль движется по дороге. В какой-то момент дверца машины открывается, и из нее выкидывают подозрительный предмет. Детонация происходит несколько секунд спустя.

«Ночью в Люберцах на улице Военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) произошел мощный взрыв», — сказано в публикации.


Местные жители подтвердили, что взрыв действительно был, причем настолько мощный, что у припаркованных машин сработали сигнализации. Об инциденте сообщалось сегодня утром. Уточнялось, что, предварительно, никто не пострадал.

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Никита Кротов

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