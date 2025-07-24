Появились кадры взрыва в подмосковных Люберцах — видео

24 июля 2025, 13:24

Мощный взрыв дороги на улице Владлена Татарского сняли на видео

Фото: istockphoto/irontrybex

Мощный взрыв устроили неизвестные люди на черной иномарке в подмосковных Люберцах. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».





На записи видно, как автомобиль движется по дороге. В какой-то момент дверца машины открывается, и из нее выкидывают подозрительный предмет. Детонация происходит несколько секунд спустя.



