Появились кадры взрыва в подмосковных Люберцах — видео
Мощный взрыв дороги на улице Владлена Татарского сняли на видео
Мощный взрыв устроили неизвестные люди на черной иномарке в подмосковных Люберцах. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
На записи видно, как автомобиль движется по дороге. В какой-то момент дверца машины открывается, и из нее выкидывают подозрительный предмет. Детонация происходит несколько секунд спустя.
«Ночью в Люберцах на улице Военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) произошел мощный взрыв», — сказано в публикации.Местные жители подтвердили, что взрыв действительно был, причем настолько мощный, что у припаркованных машин сработали сигнализации. Об инциденте сообщалось сегодня утром. Уточнялось, что, предварительно, никто не пострадал.