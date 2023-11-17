Во Франции мужчина выстрелил в голову жене на глазах у детей

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Во Франции ищут мужчину, сбежавшего после нападения на жену при детях.
Actu17 пишет, что 16 ноября житель Ниццы находился вместе со своей супругой и тремя детьми в возрасте 18, 14 и 10 лет.
Между супругами начался конфликт. Мужчина открыл стрельбу прямо в квартире. Он три раза выстрелил в сторону жены. Одна пуля попала прямо в голову.
48-летняя женщина была госпитализирована. Врачи дают положительный прогноз. Пострадавшей ничего не угрожает.
Её муж, уроженец Кабо-Верде, сбежал с места происшествия. Его ищут.
Ранее житель Иркутской области, 61 раз ударивший кочергой по голове и груди жену, а потом застреливший её, уехал на СВО за помилованием.
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Между супругами начался конфликт. Мужчина открыл стрельбу прямо в квартире. Он три раза выстрелил в сторону жены. Одна пуля попала прямо в голову.
48-летняя женщина была госпитализирована. Врачи дают положительный прогноз. Пострадавшей ничего не угрожает.
Ранее житель Иркутской области, 61 раз ударивший кочергой по голове и груди жену, а потом застреливший её, уехал на СВО за помилованием.
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Мария Фирсова