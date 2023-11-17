Подмосковные спасатели помогли матери попасть в запертую квартиру к малышу

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Работники Мособлпожспаса вскрыли дверь в квартиру, где находился маленький ребёнок. Инцидент произошёл в Можайском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прибывшие на место вызова спасатели извлекли сломанную часть личинки замка слесарным инструментом, открыли дверь и впустили женщину к четырёхлетнему малышу. Ребёнок крепко спал и не успел заметить, что мамы не было рядом.
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Лора Луганская