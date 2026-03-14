Россиянин застрял в зимнем лесу из-за поломки снегохода и сутки выживал на морозе

14 марта 2026, 10:13

Тюменец больше суток выбирался из леса после поломки снегохода на рыбалке

Житель Тюменской области больше суток выбирался из леса после поломки снегохода на рыбалке. Владимир Киселевский рассказал kp.ru, как выжил в экстремальных условиях.





10 марта мужчина выехал из деревни Зубарева на реку Пышму. Из-за наледи и мокрого снега «Буран» застрял и сломался. Владимир оставил транспорт и пешком ушёл в лес.



Он развёл костёр под корягой и провёл ночь у огня. В метель рыбак постоянно подбрасывал ветки, чтобы не замерзнуть и отпугивать волков. Утром тюменец продолжил путь. Когда телефон отогрелся, спасатели определили его координаты. Поисковые группы обнаружили мужчину и вывезли в безопасное место.

«Это испытание стало для меня настоящей проверкой на жизнестойкость. Главный вывод прост: нельзя сдаваться ни при каких обстоятельствах, бороться до последнего», — поделился Владимир.