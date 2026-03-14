Россиянин застрял в зимнем лесу из-за поломки снегохода и сутки выживал на морозе

Тюменец больше суток выбирался из леса после поломки снегохода на рыбалке
Житель Тюменской области больше суток выбирался из леса после поломки снегохода на рыбалке. Владимир Киселевский рассказал kp.ru, как выжил в экстремальных условиях.
10 марта мужчина выехал из деревни Зубарева на реку Пышму. Из-за наледи и мокрого снега «Буран» застрял и сломался. Владимир оставил транспорт и пешком ушёл в лес.
Он развёл костёр под корягой и провёл ночь у огня. В метель рыбак постоянно подбрасывал ветки, чтобы не замерзнуть и отпугивать волков. Утром тюменец продолжил путь. Когда телефон отогрелся, спасатели определили его координаты. Поисковые группы обнаружили мужчину и вывезли в безопасное место.
«Это испытание стало для меня настоящей проверкой на жизнестойкость. Главный вывод прост: нельзя сдаваться ни при каких обстоятельствах, бороться до последнего», — поделился Владимир.Он посоветовал рыбакам всегда брать с собой набор для выживания и продумывать план действий на случай поломки техники.