Компания мужчин жестоко расправилась со школьницей после обращения в полицию

В США мужчины расправились с девушкой после обращения в полицию
Фото: iStock/Savusia Konstantin

В США мужчины получили срок за расправу над несовершеннолетней девушкой. Об этом информирует Tampa Bay Times.



Во Флориде произошел трагический инцидент, начавшийся с обращения 17-летней Изабеллы в полицию. Девушка сообщила, что возлюбленный её сестры надругался над ней, когда она делала домашнюю работу.

Узнав об этом, молодой человек уехал в Джорджию и там разработал план мести. В социальных сетях он объявил о поиске «помощников» для «зачистки следов» и предложил вознаграждение в размере пяти тысяч долларов за выполнение задания.

Уточняется, что в преступлении участвовали его двоюродный брат и ещё один человек. Они пришли в дом школьницы, ранили ее мать и сестру из стрелкового оружия, а также убили саму девушку.

Нападавших вскоре задержали. Одного из преступников приговорили к 17 годам заключения, двух других — к пожизненному.

Екатерина Коршунова

