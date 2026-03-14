Компания мужчин жестоко расправилась со школьницей после обращения в полицию
В США мужчины получили срок за расправу над несовершеннолетней девушкой. Об этом информирует Tampa Bay Times.
Во Флориде произошел трагический инцидент, начавшийся с обращения 17-летней Изабеллы в полицию. Девушка сообщила, что возлюбленный её сестры надругался над ней, когда она делала домашнюю работу.
Узнав об этом, молодой человек уехал в Джорджию и там разработал план мести. В социальных сетях он объявил о поиске «помощников» для «зачистки следов» и предложил вознаграждение в размере пяти тысяч долларов за выполнение задания.
Уточняется, что в преступлении участвовали его двоюродный брат и ещё один человек. Они пришли в дом школьницы, ранили ее мать и сестру из стрелкового оружия, а также убили саму девушку.
Нападавших вскоре задержали. Одного из преступников приговорили к 17 годам заключения, двух других — к пожизненному.
