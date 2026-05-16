Россиянина подозревают в жестоком обращении с животными в Турции
В Анталье турецкая полиция задержала гражданина России по подозрению в жестоком обращении с животными. Мужчина ожидает депортации, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ.
О задержании россиянина ранее рассказали местные СМИ. По их данным, мужчина пнул кошку, которую подкармливали уличные торговцы, а затем и собаку.
В соцсетях появились записи с камер видеонаблюдения, после чего полиция задержала нарушителя. Он дал показания, и его передали в Центр по возвращению мигрантов для последующей высылки из страны.
В диппредставительстве уточнили, что задержанный проживал в Анталье на основании вида на жительство. В настоящее время он находится в местном депортационном центре. Обращений от него в консульство не поступало. Российские дипломаты уже связались с турецкими компетентными органами и готовы оказать необходимую консульскую помощь согласно своих полномочий.