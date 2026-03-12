Штрафы за жестокое обращение с животными захотели увеличить до одного миллиона рублей

12 марта 2026, 07:20

«Известия»: Штраф за жестокое обращение с животными могут увеличить до 1 млн рублей

Фото: iStock/standret

В России предложили увеличить штраф за жестокое обращение с животными до одного миллиона рублей, а также ввести принудительные работы для живодеров на срок до пяти лет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс подготовил сенатор Айрат Гибатдинов, сообщают «Известия».





Автор инициативы пояснил, что документ направлен, в том числе, против догхантинга — случаев, когда злоумышленники разбрасывают отравленную пищу в местах выгула домашних питомцев и других общественных пространствах.





«Также не стоит забывать, что для большинства владельцев, домашние животные — это такие же полноценные члены семьи», — отмечают «Известия».