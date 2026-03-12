Штрафы за жестокое обращение с животными захотели увеличить до одного миллиона рублей
В России предложили увеличить штраф за жестокое обращение с животными до одного миллиона рублей, а также ввести принудительные работы для живодеров на срок до пяти лет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс подготовил сенатор Айрат Гибатдинов, сообщают «Известия».
Автор инициативы пояснил, что документ направлен, в том числе, против догхантинга — случаев, когда злоумышленники разбрасывают отравленную пищу в местах выгула домашних питомцев и других общественных пространствах.
Одним из мест, куда закладывают такие «приманки», нередко становятся детские площадки. Это создает серьезную угрозу не только для собак, но и для здоровья несовершеннолетних.
«Также не стоит забывать, что для большинства владельцев, домашние животные — это такие же полноценные члены семьи», — отмечают «Известия».Поправки в УК РФ предлагают ввести отдельное наказание за преступления, совершённые общеопасным способом, с особой жестокостью или повторно. Штраф для живодеров может составить от 300 тысяч до одного миллиона рублей, альтернатива — принудительные работы или лишение свободы на срок от трёх до пяти лет. Законопроект уже направлен на отзыв в правительство.
