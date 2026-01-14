«Ничего гуманного»: Зоозащитник рассказал, что ждет ТРЦ «Авиапарк» за жестокое обращение с птицами
Зоозащитник Ильинский: «Авиапарк» за жестокость к птицам накажут по двум статьям
Скандал вокруг ловушек для птиц в торговом центре «Авиапарк» получил продолжение. После волны возмущения в соцсетях администрация заявила, что сетки были «вынужденной мерой», а птиц из них якобы аккуратно освобождают. Но так ли это на самом деле?
Эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» объяснил, почему метод с сетками не имеет ничего общего с гуманностью, и к каким статьям УК РФ может привести такая «самодеятельность».
«Никакого "щадящего" способа здесь нет и быть не может. Птица лапками запутывается в сетке, а там уже обречена. Снять уже мёртвую птицу с сетки — это тоже проблема. Ни один эксперт не подпишется, что это гуманно», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что утверждения ТРЦ о безболезненном отлове — ложь, и указал на правовые последствия таких действий.
«В ситуации с «Авиапарком» просматриваются признаки двух статей Уголовного кодекса: жестокого обращения с животными (ст. 245) и нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246). Они признали, что эти сетки для ловли — реальный умысел», — отметил специалист.
При этом Ильинский констатировал печальную закономерность: чем крупнее и богаче предприятие, тем чаще оно халатно относится к таким «мелочам». Он привел в пример бездомных кошек на заводах, которые массово гибнут при закрытии предприятий. Единственным правильным решением проблемы, по мнению эксперта, является не самодеятельность с сетками, а устранение причины: ремонт вентиляционных решеток под крышей, которые по проекту должны быть закрыты. Именно это, а не жестокие ловушки, является законным и гуманным способом.
«Сейчас сетки в «Авиапарке», по некоторым данным, сняты. Однако без официальных доказательств и трупов птиц привлечь руководство ТРЦ к ответственности будет крайне сложно. Этот случай должен стать прецедентом для других предприятий, задумывающихся о подобных "экономных", но противозаконных методах», — заключил он.