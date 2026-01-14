«Ничего гуманного»: Зоозащитник рассказал, что ждет ТРЦ «Авиапарк» за жестокое обращение с птицами

14 января 2026, 11:36

Зоозащитник Ильинский: «Авиапарк» за жестокость к птицам накажут по двум статьям

Фото: Istock/Bahadur Ali

Скандал вокруг ловушек для птиц в торговом центре «Авиапарк» получил продолжение. После волны возмущения в соцсетях администрация заявила, что сетки были «вынужденной мерой», а птиц из них якобы аккуратно освобождают. Но так ли это на самом деле?





Эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» объяснил, почему метод с сетками не имеет ничего общего с гуманностью, и к каким статьям УК РФ может привести такая «самодеятельность».





«Никакого "щадящего" способа здесь нет и быть не может. Птица лапками запутывается в сетке, а там уже обречена. Снять уже мёртвую птицу с сетки — это тоже проблема. Ни один эксперт не подпишется, что это гуманно», — сказал он.

«В ситуации с «Авиапарком» просматриваются признаки двух статей Уголовного кодекса: жестокого обращения с животными (ст. 245) и нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246). Они признали, что эти сетки для ловли — реальный умысел», — отметил специалист.

«Сейчас сетки в «Авиапарке», по некоторым данным, сняты. Однако без официальных доказательств и трупов птиц привлечь руководство ТРЦ к ответственности будет крайне сложно. Этот случай должен стать прецедентом для других предприятий, задумывающихся о подобных "экономных", но противозаконных методах», — заключил он.