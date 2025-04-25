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Россиянина с кровоизлиянием в мозг оттолкнули от машины скорой и отказались везти к врачам

Волгоградца с кровоизлиянием в мозг оттолкнули от машины скорой помощи
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Волгограде произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Житель города, страдающий от сильной головной боли, не смог получить необходимую медицинскую помощь от бригады скорой помощи, которая отказалась его транспортировать в больницу. Об этом сообщила супруга пострадавшего, пишет портал «‎V1.ru».
По словам женщины, ее муж 23 апреля обратился за помощью, она вызвала скорую. Однако медики долго не приезжали, и в конечном итоге они решили самостоятельно добраться до ближайшей клиники. В этот момент скорая наконец прибыла на место.

«Я попросила их помочь мужу и увезти его в больницу, но они отказались, ссылаясь на то, что долго ждали нас», — рассказала женщина.

Она также отметила, что фельдшер угрожал вызвать полицию и применял физическую силу, отталкивая их от машины и пытаясь захлопнуть дверь.

Спустя день после инцидента, мужчина был экстренно прооперирован с диагнозом «кровоизлияние гипофиза».

В ответ на ситуацию комитет здравоохранения администрации Волгоградской области заявил, что сотрудники скорой помощи провели необходимый осмотр пациента и утверждают, что он сам отказался от госпитализации.

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#женщина
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#сотрудники
В Wildberries выявили мошенническую схему с вредоносными вложениями
Аферисты пытались получить доступ к аккаунтам Wildberries с помощью вложений
25 апреля 2025, 10:10

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Специалисты компаний Wildberries и Russ выявили многоуровневую мошенническую схему, направленную на кражу данных пользователей. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленники рассылали вредоносные вложения через мессенджеры, маскируя их под архивы с фотографиями. После установки программы на смартфон клиента, мошенники получали удаленный доступ к устройству и могли совершать покупки на маркетплейсе.

В первом квартале 2025 года количество таких атак значительно возросло, однако благодаря системе защиты Wildberries ущерб удалось свести к нулю. 99,9% покупок, совершенных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть 15 миллионов рублей были пресечены. Потенциальными жертвами могли стать около 2 тысяч пользователей. После активных действий антифрод-системы злоумышленники снизили свою активность вдвое.

Для защиты пользователей Wildberries применяет инструменты искусственного интеллекта, а в сложных случаях проблему рассматривают эксперты компании.

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#мессенджеры
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Пособник теракта на Дубровке по делу «Норд-Оста» вышел из колонии после 22 лет
25 апреля 2025, 05:38

Фото: iStock/Elena Horrmann

Алихан Межиев, осуждённый за пособничество террористам во время захвата заложников в «Норд-Осте» в 2002 году, вышел на свободу после полного отбытия 22-летнего срока. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание», — рассказал РИА Новости собеседник агентства.
Межиев был приговорён к лишению свободы в 2004 году за соучастие в подрыве автомобиля у ресторана «Макдональдс» на улице Покрышкина в Москве, где погиб один человек и пострадали восемь. Преступление было совершено в 2002 году.

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Вина Межиева также связана с поддержкой группы Мовсара Бараева, захватившей 23 октября 2002 года более 900 зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке. В ходе штурма здания погибли 130 заложников, остальных удалось спасти. При этом все террористы были устранены.

Срок заключения Межиеву исчислялся с ноября 2002 года. Он лишь частично признал свою вину.

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#преступление
#наказание
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«Надо сдать в психушку»: Бизнесмен Михаил Хубутия кроваво напал на свою экс-девушку в Москве, нанеся ей тяжелые травмы
Бизнесмен Михаил Хубутия напал на свою бывшую в Москве, жертву госпитализировали
25 апреля 2025, 02:21

Юлия Ван (Фото: Instagram* @juliavan29)

Бизнесмен Михаил Хубутия, бывший министр торговли Московской области и член Общественного совета при МЧС, который занимается оружейным бизнесом и девелопментом, напал на свою экс-возлюбленную Юлию Ван в её доме в Трёхгорке. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Осторожно, Новости», ссылаясь на источники.
Юлия является владелицей чайного дома «Van Tea». Пострадавшую девушку госпитализировали с множественными переломами и в бессознательном состоянии. Сообщается, что во время нападения Хубутия использовал холодное оружие — возможно, молоток. В комнате, где случилось нападения, найдены пятна крови, ими покрыт пол.

Фото: iStock/Betül Murat

Конфликт между бывшей парой обострился после того, как Ван ушла от Хубутии в декабре 2024 года. «Осторожно, Новости» передает информацию об угрозах со стороны бизнесмена. Он грозился лишить Юлию родительских прав (у них есть общий ребенок) и забрать все имущество. Он также намекал на принудительную госпитализацию, потому что такую, как она, «надо сдать в психушку».

Telegram-канал передает, что Хубутия приехал к своей бывшей в дом сегодня. Вскоре после этого из спальни девушки стали раздаваться крики. Юлия вырвалась и выбежала из комнаты, будучи в крови. Жертва смогла позвать на помощь няню, которая вызвала полицию и родственников. К прибытию правоохранителей нападавший скрылся.

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В Подмосковье задержали пару, убившую младенца в лесу на Кубани в 2020 году
24 апреля 2025, 15:33

Фото: iStock/feri ferdinan

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье 27-летнюю мать и ее 33-летнего сожителя, подозреваемых в убийстве годовалого ребенка. Об этом пишет РИА Новости.
По данным Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю, трагедия произошла в сентябре 2020 года в лесу Крымска, где сожитель матери задушил мальчика с ее согласия.

Информация о пропаже ребенка поступила от его дедушки, который не видел внука с середины августа 2020 года. После допроса задержанные признались в совершенном преступлении и указали место, где оставили тело ребенка.

Оба подозреваемых были объявлены в розыск после того, как покинули Краснодарский край. В настоящее время они заключены под стражу и им предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

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#обвинение
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Украинец растлил в Москве 10-летнюю дочь сожительницы
24 апреля 2025, 13:40

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Украинец задержан в Москве по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении десятилетней девочки. Об этом сообщает «МК».
Осенью прошлого года мужчина переехал в квартиру к своей подруге. Почти сразу же он начал проявлять нездоровый интерес к дочери сожительницы.

Периодически 40-летний педофил уединялся с девочкой в комнате и ощупывал ее. Недавно пострадавшая решилась рассказать обо всем матери.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители также проверят законность пребывания украинца в России: известно, что он имел временную регистрацию и официально не работал.

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