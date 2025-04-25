Россиянина с кровоизлиянием в мозг оттолкнули от машины скорой и отказались везти к врачам

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В Волгограде произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Житель города, страдающий от сильной головной боли, не смог получить необходимую медицинскую помощь от бригады скорой помощи, которая отказалась его транспортировать в больницу. Об этом сообщила супруга пострадавшего, пишет портал «V1.ru».
По словам женщины, ее муж 23 апреля обратился за помощью, она вызвала скорую. Однако медики долго не приезжали, и в конечном итоге они решили самостоятельно добраться до ближайшей клиники. В этот момент скорая наконец прибыла на место.
Она также отметила, что фельдшер угрожал вызвать полицию и применял физическую силу, отталкивая их от машины и пытаясь захлопнуть дверь.
Спустя день после инцидента, мужчина был экстренно прооперирован с диагнозом «кровоизлияние гипофиза».
В ответ на ситуацию комитет здравоохранения администрации Волгоградской области заявил, что сотрудники скорой помощи провели необходимый осмотр пациента и утверждают, что он сам отказался от госпитализации.
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«Я попросила их помочь мужу и увезти его в больницу, но они отказались, ссылаясь на то, что долго ждали нас», — рассказала женщина.
Она также отметила, что фельдшер угрожал вызвать полицию и применял физическую силу, отталкивая их от машины и пытаясь захлопнуть дверь.
Спустя день после инцидента, мужчина был экстренно прооперирован с диагнозом «кровоизлияние гипофиза».
В ответ на ситуацию комитет здравоохранения администрации Волгоградской области заявил, что сотрудники скорой помощи провели необходимый осмотр пациента и утверждают, что он сам отказался от госпитализации.
Читайте также:
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Дарья Осипова