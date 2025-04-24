В Подмосковье задержали пару, убившую младенца в лесу на Кубани в 2020 году

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Правоохранительные органы задержали в Подмосковье 27-летнюю мать и ее 33-летнего сожителя, подозреваемых в убийстве годовалого ребенка. Об этом пишет РИА Новости.
По данным Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю, трагедия произошла в сентябре 2020 года в лесу Крымска, где сожитель матери задушил мальчика с ее согласия.
Информация о пропаже ребенка поступила от его дедушки, который не видел внука с середины августа 2020 года. После допроса задержанные признались в совершенном преступлении и указали место, где оставили тело ребенка.
Оба подозреваемых были объявлены в розыск после того, как покинули Краснодарский край. В настоящее время они заключены под стражу и им предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.
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Информация о пропаже ребенка поступила от его дедушки, который не видел внука с середины августа 2020 года. После допроса задержанные признались в совершенном преступлении и указали место, где оставили тело ребенка.
Оба подозреваемых были объявлены в розыск после того, как покинули Краснодарский край. В настоящее время они заключены под стражу и им предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.
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