В Wildberries выявили мошенническую схему с вредоносными вложениями

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Специалисты компаний Wildberries и Russ выявили многоуровневую мошенническую схему, направленную на кражу данных пользователей. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленники рассылали вредоносные вложения через мессенджеры, маскируя их под архивы с фотографиями. После установки программы на смартфон клиента, мошенники получали удаленный доступ к устройству и могли совершать покупки на маркетплейсе.
В первом квартале 2025 года количество таких атак значительно возросло, однако благодаря системе защиты Wildberries ущерб удалось свести к нулю. 99,9% покупок, совершенных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть 15 миллионов рублей были пресечены. Потенциальными жертвами могли стать около 2 тысяч пользователей. После активных действий антифрод-системы злоумышленники снизили свою активность вдвое.
Для защиты пользователей Wildberries применяет инструменты искусственного интеллекта, а в сложных случаях проблему рассматривают эксперты компании.
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В первом квартале 2025 года количество таких атак значительно возросло, однако благодаря системе защиты Wildberries ущерб удалось свести к нулю. 99,9% покупок, совершенных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть 15 миллионов рублей были пресечены. Потенциальными жертвами могли стать около 2 тысяч пользователей. После активных действий антифрод-системы злоумышленники снизили свою активность вдвое.
Для защиты пользователей Wildberries применяет инструменты искусственного интеллекта, а в сложных случаях проблему рассматривают эксперты компании.
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Дарья Осипова