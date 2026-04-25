Россиянка лечилась от мигрени и получила опасный для жизни синдром

25 апреля 2026, 12:54

Женщина в МО выпила таблетки от мигрени и получила синдром Стивенса-Джонсона

В Балашихе 31-летняя женщина попала в реанимацию с редким и опасным для жизни заболеванием после приема нового препарата от мигрени. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.





Пациентка, более 20 лет страдавшая от сильных головных болей, получила от врачей современное лекарство. Однако после первой же таблетки она проснулась с отеком лица, обильной сыпью на ладонях и кровотечением изо рта и губ. Женщину экстренно госпитализировали в инфекционную больницу.



Первоначально медики подозревали стоматит, конъюнктивит или вирус Коксаки, но состояние пациентки быстро ухудшалось. Повторные анализы выявили синдром Стивенса-Джонсона — тяжелейшую аллергическую реакцию, поражающую кожу, слизистые и внутренние органы. К моменту диагноза болезнь уже затронула нос, рот, глаза пациентки.



Женщина провела две недели в стационаре. Теперь ей предстоит длительное восстановление после серьезных поражений кожи и слизистых оболочек.



