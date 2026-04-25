Число погибших при сходе лавины в Бурятии туристов выросло до трех
Число погибших при сходе лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии выросло до трех. Об этом сообщила пресс-служба агентства ГО и ЧС республики в своем сообществе во «ВКонтакте».
Спасатели обнаружили бездыханным еще одного участника группы. Ранее они нашли тела двоих туристов. Поиски последнего пропавшего – мужчины 1981 года рождения – продолжаются.
Напомним, туристическая группа из семи человек оказалась под снежной массой во время восхождения к пику Конституции. Трое из них выжили и смогли вызвать помощь. Вскоре одного пострадавшего госпитализировали, еще двоих отпустили после оказания помощи.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
