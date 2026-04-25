Мужчина напал с ножом на врача больницы в Дагестане, ему избрали меру пресечения

25 апреля 2026, 12:32

Суд арестовал мужчину по делу о нападении с ножом на врача больницы в Махачкале

В Махачкале суд заключил под стражу 31-летнего уроженца селения Тлярата Гумбетовского района Дагестана, Шамиля Сурхаева, подозреваемого в вооруженном нападении на врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского.





Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, меру пресечения избрали на срок один месяц и 29 суток. Инцидент произошел в четверг в приемном отделении медучреждения.



Мужчина нанес ножевые ранения дежурившему хирургу, а затем и травматологу, который попытался защитить коллегу. В тяжелом состоянии врача-хирурга прооперировали, он находится в реанимации.



Возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц. На допросе, видео которого обнародовала пресс-служба МВД по республике, задержанный признался, что в день нападения употреблял наркотики.



