Россиянка обратилась к тарологу, чтобы избавиться от негатива, но избавилась от 300 тысяч

Фото: istock / Oksana Zueva
Женщина из Подмосковья отдала почти 300 тысяч тарологу за обряд защиты от порчи перед новогодними праздниками, но чуда не произошло.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 37-летняя официантка листала социальные сети и наткнулась на услуги таролога. «Специалист» обещала сделать ей полный расклад на деньги. Женщина написала волшебнице и отправила ей 4 тысячи рублей. Расклад показал что все плохо и таролог предложила немедленно поставить защиту, чтобы никакая нечисть не разрушила судьбу женщины в новом году.
Пострадавшая согласилась и перевела чаройдейке 66 тысяч. Очистка от порчи происходила 4 раза. Но тут волшебница перестала выходить на связь. Когда та поняла, что встретилась с мошенницей , обратилась в правоохранительные органы.
Ранее эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско предостерёг от мошенников в «Чёрную пятницу». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Пострадавшая согласилась и перевела чаройдейке 66 тысяч. Очистка от порчи происходила 4 раза. Но тут волшебница перестала выходить на связь. Когда та поняла, что встретилась с мошенницей , обратилась в правоохранительные органы.
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Алина Юрчак