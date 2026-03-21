Огненное ДТП с взорвавшимся бензовозом в России привело к смертям
Три человека погибли и два пострадали в огненном ДТП с бензовозом в Ростовской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, опубликовавший видео с места происшествия.
Массовая смертельная авария произошла на 33-м километре трассы «Ростов — Таганрог». Предварительно, ее виновником стал водитель бензовоза, двигавшийся на высокой скорости.
Сначала взорвалась спецтехника, а затем огонь охватил еще не менее пяти машин. На кадрах, снятых очевидцами, можно заметить горящие асфальт и автомобили, а также их запчасти, разбросанные на дороге, и черный дым, поднимающийся в небо.
В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Правоохранители, в свою очередь, выясняют точные причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Ставропольском крае. в салоне также находился двухлетний ребенок — он перевозился без детского кресла.
