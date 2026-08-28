Россиянка сымитировала материнство ради получения пособий, ее задержали в Подмосковье

28 августа 2026, 13:54

Россиянку задержали в Подмосковье за несуществующего ребенка

Фото: istockphoto/Yingko

В Ульяновской области 45-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве при получении государственных пособий. Об этом стало известно 28 августа.