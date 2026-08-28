Россиянка сымитировала материнство ради получения пособий, ее задержали в Подмосковье
В Ульяновской области 45-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве при получении государственных пособий. Об этом стало известно 28 августа.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, женщина инсценировала рождение ребёнка, чтобы незаконно оформить выплаты. По версии следствия, фигурантка обратилась в районный ЗАГС с заявлением о регистрации рождения, утверждая, что родила дома.
В качестве подтверждения она предоставила поддельные документы и привела «свидетельницу» — подругу, которой продемонстрировала чужого младенца, выдав его за своего новорождённого. На основании этих махинаций злоумышленница получила свидетельство о рождении и оформила положенные социальные пособия, причинив государству ущерб на сумму около 120 тысяч рублей.
Обман вскрылся в ходе проверки, после чего подозреваемая попыталась скрыться от правоохранителей. Однако её задержали в Подмосковье. В отношении женщины возбудили уголовное дело, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
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