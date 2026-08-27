Жительница Брянской области незаконно получила 14 млн руб в фиктивном браке с бойцом СВО

27 августа 2026, 11:15

Женщину осудили за фиктивный брак с бойцом СВО и незаконное получение 14 млн руб

Фото: istockphoto/AMilkin

В Красногорском районном суде Брянской области избрали меру пресечения для местной жительницы, обвиняемой в незаконном получении социальных выплат как вдовы погибшего участника специальной военной операции. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов региона.