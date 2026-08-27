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Жительница Брянской области незаконно получила 14 млн руб в фиктивном браке с бойцом СВО

Женщину осудили за фиктивный брак с бойцом СВО и незаконное получение 14 млн руб
Фото: istockphoto/AMilkin

В Красногорском районном суде Брянской области избрали меру пресечения для местной жительницы, обвиняемой в незаконном получении социальных выплат как вдовы погибшего участника специальной военной операции. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов региона.



Следственные органы полагают, что женщина путем обмана оформила право на меры господдержки, предназначенные семьям погибших военнослужащих. Общая сумма перечисленных ей средств превысила 14 миллионов рублей. Ранее, 2 декабря прошлого года, Брянский областной суд в апелляционном порядке признал брак обвиняемой с военнослужащим фиктивным.

Фигурантке инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Хотя сторона обвинения ходатайствовала о заключении под стражу, суд принял во внимание характеризующие данные личности и 26 августа постановил назначить домашний арест. В настоящее время судебное решение не вступило в силу.

Ранее телефонные мошенники забрали у жительницы Балашихи 1,7 млн рублей за посылку. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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