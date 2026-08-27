Жительница Брянской области незаконно получила 14 млн руб в фиктивном браке с бойцом СВО
В Красногорском районном суде Брянской области избрали меру пресечения для местной жительницы, обвиняемой в незаконном получении социальных выплат как вдовы погибшего участника специальной военной операции. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов региона.
Следственные органы полагают, что женщина путем обмана оформила право на меры господдержки, предназначенные семьям погибших военнослужащих. Общая сумма перечисленных ей средств превысила 14 миллионов рублей. Ранее, 2 декабря прошлого года, Брянский областной суд в апелляционном порядке признал брак обвиняемой с военнослужащим фиктивным.
Фигурантке инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Хотя сторона обвинения ходатайствовала о заключении под стражу, суд принял во внимание характеризующие данные личности и 26 августа постановил назначить домашний арест. В настоящее время судебное решение не вступило в силу.
Ранее телефонные мошенники забрали у жительницы Балашихи 1,7 млн рублей за посылку. Подробности в нашем материале.
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