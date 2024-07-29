Три сестры заперлись в комнате и умерли от голода: Детали загадочной смерти сектанток в Петербурге

Фото: istock / Khanchit Khirisutchalual
Вечером 28 июля стало известно, что в квартире на Комендантском проспекте в Приморском районе Петербурга обнаружили тела трёх родных сестёр, которые умерли еще две недели назад.
Сообщается, что за 2 месяца до этого они отказались от пищи, закрылись в квартире и не общались со средним братом, который также проживал с ними. Предположительно, женщины могли попасть в некую секту. Что известно об этом случае и семье в целом — читайте в материале «Радио 1».
Когда в квартиру пришла полиция, старшая сестра лежала на полу с вытянутыми по швам руками и ногами, средняя сестра лежала на матрасе слева от входа, а младшая была на кровати.
Медики пришли к выводу, что сестры умерли порядка двух недель назад. Признаков насильственной смерти на их телах не было выявлено. Сотрудники правоохранительных органов также не нашли ничего подозрительного, что могло указывать бы на криминал.
Предположительно, женщины состояли в секте, но деталей, которые указывали бы на это, сейчас нет. Известно, что у старшей из погибших три образования, в том числе психологическое. Вероятно, она могла манипулировать младшими сёстрами. С физическим здоровьем у петербурженок все было хорошо.
По данным 78.ru, девушки ютились в одной комнате без телевизора, книг и других развлечений. На троих у них был один телефон. Среди кучи хлама в комнате стояли только кровати.
Старшая испытывала негатив к мужчинам, которую передавала и своим сёстрам. Работая ассистентом лаборанта в университете, к ней приставал педагог, что серьезно подорвало психику. Тогда она замкнулась в себе и впала в депрессию. На похороны отца 2022 году женщины вообще не пришли.
Читайте также:
В Подмосковье мужчина подкурил сигарету от газовой плиты и умер от ожогов
112: при прорыве дамбы в Карелии один человек погиб
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области, есть пострадавшие
Тела троих сестёр нашёл братСтарший брат женщин пришел к ним в гости, чтобы пригласить на день рождения своей дочки. Зайдя в квартиру, мужчина увидел родственниц без признаков жизни, после чего обратился в полицию. Женщинам было 19, 29 и 35 лет.
Когда в квартиру пришла полиция, старшая сестра лежала на полу с вытянутыми по швам руками и ногами, средняя сестра лежала на матрасе слева от входа, а младшая была на кровати.
Медики пришли к выводу, что сестры умерли порядка двух недель назад. Признаков насильственной смерти на их телах не было выявлено. Сотрудники правоохранительных органов также не нашли ничего подозрительного, что могло указывать бы на криминал.
Очень набожныеСоседка Наталья в разговоре с РЕН ТВ заявила, что семья погибших очень набожная.
«Семья была очень набожная, богемная. Закрытые они все были. Отец их был батюшкой, но он умер. А мать всех своих семерых детей дома рожала, даже в больницу не ходила», – поделилась женщина.Наталья уточнила, что старший брат сестер окончил духовную семинарию и работал в церкви. Как утверждает соседка, женщины выходили из дома крайне редко, и то вместе с мамой.
Облитая мужем кислотой россиянка полгода не может самостоятельно питаться
Сестры могли попасть в сектуКак пишет «Фонтанка», два месяца назад девушки добровольно отказались от еды, не выходили на улицу и никого не пускали к себе. Женщины жили с 24-летним братом и существует вероятность, что они могли выходить на улицу, когда родственник покидал дом.
Предположительно, женщины состояли в секте, но деталей, которые указывали бы на это, сейчас нет. Известно, что у старшей из погибших три образования, в том числе психологическое. Вероятно, она могла манипулировать младшими сёстрами. С физическим здоровьем у петербурженок все было хорошо.
В Серпухове расследуют гибель девочки-подростка при катании на сап-доске
По данным 78.ru, девушки ютились в одной комнате без телевизора, книг и других развлечений. На троих у них был один телефон. Среди кучи хлама в комнате стояли только кровати.
Старшая испытывала негатив к мужчинам, которую передавала и своим сёстрам. Работая ассистентом лаборанта в университете, к ней приставал педагог, что серьезно подорвало психику. Тогда она замкнулась в себе и впала в депрессию. На похороны отца 2022 году женщины вообще не пришли.
Читайте также:
В Подмосковье мужчина подкурил сигарету от газовой плиты и умер от ожогов
112: при прорыве дамбы в Карелии один человек погиб
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области, есть пострадавшие
Алина Юрчак