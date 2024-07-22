Нашли закопанной в собственном подвале: Загадочная история убийства девочки под Орлом

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Девятилетнюю девочку из Орловской области обнаружили мертвой спустя несколько месяцев поисков в подвале двухэтажного дома, где она проживала со своей семьей. О том, что случилось с несовершеннолетней Викторией Гнедовой, расскажет редакция «Радио 1».
Виктория Гнедова пропала без вестиИнцидент произошёл в июне 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области. Были летние каникулы, школьница находилась одна дома, её родители были на работе. Вернувшись домой, они обнаружили, что Вики нет, а на столе стоит недоеденный обед. Папа и мама подумали, что она ушла гулять, но в девять часов вечера девочка так и не вернулась домой. Никто из соседских ребят её не видел.
Масштабные поиски ребенкаРодители сразу вызвали полицию. Начались масштабные поиски, в которых принимали участие тысячи человек. Ребёнка искали полицейские, спасатели, волонтеры, местные жители. Водолазы обследовали дно водоемов, были прочесаны сотни километров полей, лесов, оврагов. Поиски продолжались все лето и первые недели сентября, но никаких следов ребенка обнаружено так и не было.
Фото: istock/Nastco
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял его под свой личный контроль.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
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Появился подозреваемыйПо данным «КП», по делу появился подозреваемый. Им оказался 61-летний местный житель. В отношении мужчины начали проводить следственные действия.
Он ранее уже был задержан за совершение другого преступления — изнасилования. Позже стало известно, что мужчина не просто односельчанин семьи, но и проживает с ними в одном доме.
Сейчас мужчина арестован. Источники в правоохранительных органах сообщают, что его проверят на возможную причастность к целой серии преступлений в отношении несовершеннолетних на сексуальной почве. Первые из этих эпизодов относятся к 1990-м годам.
Россиянин переехал в село в 1990-х. Ничего подозрительного за ним не замечали, разве что его семья любила злоупотреблять алкоголем. Дети подозреваемого, к слову, уже скончались, и, по рассказам соседей, спиртное сыграло не последнюю роль. Мужчина работал в школе слесарем-сантехником, то есть постоянно находился среди малолетних. Свидетели рассказывают, что слышали от детей, что «дяденька» угощал их мороженым и конфетами, но никаких подозрений это не вызвало.
Находилась в подвале собственного домаВ результате следственных действий удалось найти место, в котором убийца захоронил тело школьницы. Все это время Вика находилась в подвале собственного дома, опознать её удалось по одежде.
Фото: istock/Андрей Клеменков
Как было совершенно убийство — пока неизвестно. Кроме этого, остается открытым вопрос — совершал ли подозреваемый насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.
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