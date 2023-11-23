Россиянка 9 лет получала социальные пособия на ребенка, которого выдумала

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Жительница Москвы заработала больше миллиона на вымышленном ребёнке.
Как сообщает телеграм-канал Shot, на тот момент 21-летняя девушка Хава Бибулатова придумала схему по заработку денге. Она подделала свидетельство о рождении дочери, назвав несуществующую новорождённую Люба Адамовна. Она передала необходимые документы в отдел соцзащиты Басманного района. Там «молодой мамочке» назначили социальные пособия по уходу за ребёнком. Так Хава и жила целых 9 лет.
Только этой осенью сотрудники полиции раскрыли обман предприимчивой девушки. Ущерб бюджету сотрудники МВД оценили в 1,2 млн рублей. Какое наказание грозит «молодой маме» — пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье таролог обманула женщину почти на 300 тысяч рублей, обещав ей чистку от нечисти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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