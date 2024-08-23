Россиянку «развели» на эротическое видео, предложив сняться в клипе Вали Карнавал

Фото: iStock/M-Production
20-летнюю жительницу подмосковных Люберец развели на полуобнажённое фото и видео под предлогом кастинга для клипа блогерши Вали Карнавал. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно данным источника, девушка искала подработку в медиасфере и наткнулась на предложение сняться в клипе Вали Карнавал. За участие в съёмках пообещали выплатить 27 500 рублей.
Жительница Люберец отправила свои данные и прикрепила фото- и видеоматериалы, в том числе в нижнем белье — об этом сообщалось в объявлении. После чего с ней пообещали выйти на связь через некоторое время. Продюсер так и не объявился, однако девушке позвонила встревоженная подруга, которая рассказала, что по интернету гуляет эротическое видео с полуголой пострадавшей.
Ошарашенная девушка написала «кастинг-директору» и потребовала удалить интимный контент. Злоумышленник согласился сделать это в обмен на 10 тысяч рублей. Девушка перевела половину суммы, но видео так и осталось в сети. Потерпевшая написала заявление в полицию, преступников ищут.
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Жительница Люберец отправила свои данные и прикрепила фото- и видеоматериалы, в том числе в нижнем белье — об этом сообщалось в объявлении. После чего с ней пообещали выйти на связь через некоторое время. Продюсер так и не объявился, однако девушке позвонила встревоженная подруга, которая рассказала, что по интернету гуляет эротическое видео с полуголой пострадавшей.
Ошарашенная девушка написала «кастинг-директору» и потребовала удалить интимный контент. Злоумышленник согласился сделать это в обмен на 10 тысяч рублей. Девушка перевела половину суммы, но видео так и осталось в сети. Потерпевшая написала заявление в полицию, преступников ищут.
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Екатерина Коршунова