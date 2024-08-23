Гражданина Казахстана задержали в Москве по подозрению в диверсии

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В Москве задержали гражданина Казахстана, который снимал военкомат на телефон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, 47-летнего Алексея Т. задержали у здания военкомата на Мантулинской улице в Пресненском районе Москвы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не успел закончить съемку, так как рядом оказались сотрудники правоохранительных органов.
В отделении задержанный рассказал, что приехал в Москву в туристических целях и заселился в «Новотель». Отмечается, что гостиница располагается в 17 минутах ходьбы от заинтересовавшего иностранного гражданина военкомата. Алексея заподозрили в приготовлении к диверсии. В настоящее время мужчину допрашивают.
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