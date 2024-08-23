«Самая сексуальная ученая в мире» подхватила солдатскую болезнь

Интенсивность трафика на подмосковных дорогах по состоянию на утро пятницы, 23 августа, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются в основном при движении в сторону столицы на четырёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.