«Самая сексуальная ученая в мире» подхватила солдатскую болезнь

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Американская исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная ученая в мире», заболела солдатской болезнью. Об этом информирует Daily Star.
По словам 28-летняя Мур, она поучаствовала в дайвинг-проекте, в рамках которого ей пришлось находиться в холодной воде ежедневно по 15 часов в сутки. Из-за этого у девушки развилась траншейная стопа.
Подписчики американки начали требовать, чтобы она выложила снимки пораженных стоп. Также комментаторы советовали, как избавиться от болезни. Один из них рекомендовал натереть пораженные участки ног кокосовым маслом.
Траншейная стопа — это заболевание, которое возникает при долгом воздействие на ноги холода и сырости. Впервые оно было описано врачами в ходе Первой мировой войны.
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Подписчики американки начали требовать, чтобы она выложила снимки пораженных стоп. Также комментаторы советовали, как избавиться от болезни. Один из них рекомендовал натереть пораженные участки ног кокосовым маслом.
Траншейная стопа — это заболевание, которое возникает при долгом воздействие на ноги холода и сырости. Впервые оно было описано врачами в ходе Первой мировой войны.
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Екатерина Коршунова