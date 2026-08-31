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Руководитель проекта показывал гениталии в московском метро

Москвича арестовали на две недели за эксгибиционизм в метро
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд столицы назначил 53-летнему москвичу 14 суток административного ареста за демонстрацию половых органов в вагоне поезда. Мужчину, занимающего должность руководителя проекта в компании по производству вентиляционных систем, признали виновным по статье о мелком хулиганстве, пишет газета «Взгляд».



Инцидент произошел в начале августа на Сокольнической линии подземки. В дневное время гражданин дважды оголялся в общественном месте: сначала на перегоне между станциями «Красные ворота» и «Лубянка», а затем, спустя два часа, повторил действия при движении в обратную сторону на том же участке.

В ходе судебного разбирательства подсудимый раскаялся в содеянном и связал свое поведение с состоянием алкогольного опьянения. В материалах дела также содержится его признание о том, что он действовал осознанно для получения возбуждения.

При этом фигурант не согласился с одним из пунктов протокола. Он заявил, что не игнорировал замечания пассажиров, так как они к нему не обращались.

Никита Кротов

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