Руководитель проекта показывал гениталии в московском метро
Суд столицы назначил 53-летнему москвичу 14 суток административного ареста за демонстрацию половых органов в вагоне поезда. Мужчину, занимающего должность руководителя проекта в компании по производству вентиляционных систем, признали виновным по статье о мелком хулиганстве, пишет газета «Взгляд».
Инцидент произошел в начале августа на Сокольнической линии подземки. В дневное время гражданин дважды оголялся в общественном месте: сначала на перегоне между станциями «Красные ворота» и «Лубянка», а затем, спустя два часа, повторил действия при движении в обратную сторону на том же участке.
В ходе судебного разбирательства подсудимый раскаялся в содеянном и связал свое поведение с состоянием алкогольного опьянения. В материалах дела также содержится его признание о том, что он действовал осознанно для получения возбуждения.
При этом фигурант не согласился с одним из пунктов протокола. Он заявил, что не игнорировал замечания пассажиров, так как они к нему не обращались.
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