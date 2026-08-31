Руководитель проекта показывал гениталии в московском метро

31 августа 2026, 20:49

Москвича арестовали на две недели за эксгибиционизм в метро

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд столицы назначил 53-летнему москвичу 14 суток административного ареста за демонстрацию половых органов в вагоне поезда. Мужчину, занимающего должность руководителя проекта в компании по производству вентиляционных систем, признали виновным по статье о мелком хулиганстве, пишет газета «Взгляд».