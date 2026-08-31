Серийного онаниста и фаната Чикатило поймали на детской площадке в Москве

31 августа 2026, 11:49

В Москве задержали мужчину, который мастурбировал на детской площадке

Фото: iStock/Damian Lugowski

Жители Москвы задержали извращенца, который мастурбировал на детской площадке. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.