Серийного онаниста и фаната Чикатило поймали на детской площадке в Москве
Жители Москвы задержали извращенца, который мастурбировал на детской площадке. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел во дворе на Осеннем бульваре. Очевидцы заметили незнакомца, который стоял в наушниках возле урны и совершал подозрительные движения. Как выяснилось позже, этого человека неоднократно видели в этом районе, но раньше не придавали значения его поведению — он ненадолго задерживался на одном месте и уходил.
Однако на этот раз местные всмотрелись в его действия, после чего вызвали полицию. Извращенцем оказался 33-летний москвич Олег К. В его телефоне правоохранители нашли видео с задержанием Чикатило — известного маньяка.
Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который мастурбировал в метро на глазах у пассажирок.
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