Рядом с полицейским участком подорвали угнанную машину
В Белфасте Северной Ирландии неизвестные похитили автомобиль курьера, установили в багажник газовый баллон и подорвали машину у здания полицейского участка. Как пишет ТАСС, инцидент произошел вечером 25 апреля в районе Твинбрук. Злоумышленники принудили водителя направиться к участку Данмарри, после чего транспортное средство оставили и взорвали неподалеку от входа.
В результате происшествия никто не пострадал, однако жителей соседних домов пришлось экстренно эвакуировать. Заместитель главного констебля полицейской службы Северной Ирландии Бобби Синглтон назвал случившееся «трусливым, бессмысленным и безрассудным нападением», направленным на дестабилизацию обстановки в регионе. Он также сообщил, что расследование ведет подразделение по борьбе с терроризмом, а само дело квалифицировали как покушение на убийство.
Лидер Демократической юнионистской партии Гэвин Робинсон в X выразил глубокую обеспокоенность в связи с произошедшим, предположив причастность республиканцев-диссидентов, продолжающих вооруженную борьбу за объединение Ирландии. Аналогичный случай произошел в конце марта в городе Лерган, где также использовалась машина курьера с заложенным взрывным устройством.
Тогда полиция с высокой долей вероятности связала нападение с радикальными республиканскими группировками.
