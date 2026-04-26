26 апреля 2026, 17:03

Рядом с полицейским участком подорвали угнанную машину в Северной Ирландии

В Белфасте Северной Ирландии неизвестные похитили автомобиль курьера, установили в багажник газовый баллон и подорвали машину у здания полицейского участка. Как пишет ТАСС, инцидент произошел вечером 25 апреля в районе Твинбрук. Злоумышленники принудили водителя направиться к участку Данмарри, после чего транспортное средство оставили и взорвали неподалеку от входа.