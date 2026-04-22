Взрыв и пожар произошли в многоэтажке на юге Москвы

22 апреля 2026, 18:46

Взрыв и пожар произошли в многоэтажке на Загорьевской улице в Москве

В Москве на Загорьевской улице произошёл взрыв и пожар в многоэтажном жилом доме.





Как сообщает SHOT, инцидент случился на 24-м этаже здания. В результате ЧП подъезд оказался заполненным дымом. Жителей соседних квартир заблокировало в своих помещениях, куда также проникает дым.



По предварительным данным, причиной стала детонация газового баллона, который хозяева квартиры принесли для заправки в преддверии майских праздников. По словам очевидцев, в момент взрыва владельцев жилья дома не было, однако внутри оставались запертыми кошка и собака.



Соседи выражают надежду, что животных удастся спасти.



