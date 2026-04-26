Число жертв взрыва в Колумбии выросло до 14
Число погибших и пострадавших при взрыве на Панамериканском шоссе в департаменте Каука (юго-запад Колумбии) выросло в два раза. Об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман на своей странице в социальной сети X.
По последним данным, погибли 14 человек, еще 38, включая пятерых детей, пострадали. Гусман отметил, что госпитали работают на пределе возможностей.
Ранее он сообщал о семи погибших и 20 пострадавших. Губернатор призвал правительство страны принять решительные меры. Он назвал произошедшее трагедией и неизбирательной атакой против гражданского населения, а также заявил об эскалации терроризма в регионе.
Президент Густаво Петро, в свою очередь, квалифицировал инцидент как акт терроризма и фашизма и обвинил в причастности членов Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC). По его словам, правоохранители установили личность организатора атаки — им оказался боевик по прозвищу «Марлон».
