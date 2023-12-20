Беспилотник с взрывчаткой сбросили на машину скорой помощи в ДНР

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В селе Верхнеторецкое беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на автомобиль скорой помощи, об этом сообщили в Минздраве РФ.
Беспилотник сбросил взрывчатое вещество на автомобиль скорой медицинской помощи 20 декабря. К счастью, находившиеся внутри в момент прилёта медики не получили серьезных травм.
В Минздраве отметили, что медицинским специалистам, работающим в Донецкой Народной Республике, часто приходится сталкиваться с риском для жизни в своей профессии. Они спешат к людям на помощь даже находясь под непрекращающимися обстрелами.
В ведомстве напомнили, что в ноябре в результате аналогичного прилёта беспилотника по скорой помощи погиб водитель.
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В Минздраве отметили, что медицинским специалистам, работающим в Донецкой Народной Республике, часто приходится сталкиваться с риском для жизни в своей профессии. Они спешат к людям на помощь даже находясь под непрекращающимися обстрелами.
«Несмотря на угрозу для жизни и здоровья, медицинские специалисты продолжают с честью выполнять свой служебный долг и спасать людей», - в заключении отметили в Минздраве.
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Евгения Парфентьева