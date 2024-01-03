При взрыве у кладбища с могилой Сулемани в Иране пострадали 188 человек

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До 188 человек возросло число пострадавших при взрывах в иранском городе Керман, где проходили траурные шествия, приуроченные к годовщине гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Fars.
Ранее иранское агенство Tasnim сообщало, что взрывы около кладбища, на котором похоронен Сулеймани, произведены дистанционно. Недалеко от входа были обнаружены две сумки со взрывчаткой.
По последним данным число пострадавших составляет 188 человек.
3 января 2020 года после авиационного удара ВВС США в районе аэропорта Багдада был убит командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани. Власти США обвинили генерала в нападениях на правительство страны в Багдаде, совершённые в 2019 году.
Иран, в свою очередь, признал убийство как террористический акт, в ответ на который атаковал базы американских военных в Ираке. Это повлекло за собой обострение ситуации на Ближнем Востоке. Затем иранские власти ещё неоднократно обещали отомстить за смерть Сулеймани.
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По последним данным число пострадавших составляет 188 человек.
Иран, в свою очередь, признал убийство как террористический акт, в ответ на который атаковал базы американских военных в Ираке. Это повлекло за собой обострение ситуации на Ближнем Востоке. Затем иранские власти ещё неоднократно обещали отомстить за смерть Сулеймани.
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Анастасия Чинкова