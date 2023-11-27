Рязанский губернатор прокомментировал попытку атаки беспилотника ВСУ на регион

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В инциденте со сбитым в Рязанской области украинским беспилотником никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Павел Малков.
«Согласно первоначальной информации, нет пострадавших или материального ущерба», — отметил он.Глава Рязанской области также подчеркнул, что беспилотник ВСУ был обезврежен с применением средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
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