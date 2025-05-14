С российской звезды НХЛ Матвея Мичкова потребовали 10 миллионов рублей за ДТП в Дубае

Матвей Мичков (Фото: Instagram* @matvey_michkov39's profile picture matvey_michkov39)
Российский хоккеист НХЛ и игрок «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков попал в ДТП в Дубае на арендованном кабриолете BMW 430. Транспорт получил серьезные повреждения. Сумма ущерба, которую теперь требуют с 21-летнего спортсмена, составляет $100 тысяч, передает SHOT.
По информации Мичкова, за рулём в момент аварии находился его друг, однако договор аренды был оформлен на хоккеиста.
Владелец прокатной компании удерживает паспорта Мичкова и его друга, требуя компенсацию за повреждённый автомобиль.
Адвокат Мичкова подчеркивает, что действия арендодателя, включая попытки шантажа, являются незаконными: по его словам, Мичков спортсмен был трезв и находился на пассажирском сиденье.
Данные о том, был ли автомобиль застрахован, отсутствуют. Дело передано в прокуратуру Дубая.
При этом сам хоккеист, ставший лучшим снайпером среди новичков НХЛ в сезоне 2023/24, уже покинул ОАЭ, но его документы остаются у конторы.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Владелец прокатной компании удерживает паспорта Мичкова и его друга, требуя компенсацию за повреждённый автомобиль.
Адвокат Мичкова подчеркивает, что действия арендодателя, включая попытки шантажа, являются незаконными: по его словам, Мичков спортсмен был трезв и находился на пассажирском сиденье.
Данные о том, был ли автомобиль застрахован, отсутствуют. Дело передано в прокуратуру Дубая.
При этом сам хоккеист, ставший лучшим снайпером среди новичков НХЛ в сезоне 2023/24, уже покинул ОАЭ, но его документы остаются у конторы.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева