Модель Алеся Кафельникова выложила кадры в откровенном платье с экстремально глубоким декольте

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)
Модель Алеся Кафельникова, недавно вернувшаяся в индустрию после рождения дочери, продолжает удивлять смелыми луками. Её последняя публикация в шелковом наряде травянисто-зеленого оттенка с экстремально глубоким декольте собрала тысячи восторженных комментариев.
Кафельникова выбрала платье, выгодно подчеркивающее её фигуру, дополнив его жемчужными акцентами. Золотисто-русые волосы, собранные в элегантную прическу с зеленым платком, и нюдовый макияж создали образ, который поклонники назвали «африканской мечтой».
Сама Алесия отметила в подписи: «Зеленый ощущается божественно».
В марте Кафельникова столкнулась с хейтом в соцсетях из-за «неудачной» пластики груди. Часть подписчиков возмутилась смене образа, назвав новую грудь похожей на «два шара».
Алеся не стала бурно реагировать на негатив и объяснила, что после месяцев кормления ребенка ее грудь не восстанавливалась сама. Это и подтолкнуло модель обратиться к врачебному вмешательству.
Кафельникова обожает свою дочку. Она открыто заявляет, что ей нравится быть мамой и женой, хотя работа остается важной частью жизни. Модель замужем за бизнесменом Георгием Петришиным. Когда Алеся в России, то живет в Москве.
Читайте также:
Яна Рудковская поддержала Алесю Кафельникову после критики из-за пластики груди
«Просто я такой»: рэпер Фараон бросил наркозависимою Алесю Кафельникову и женился на звезде «Битвы экстрасенсов»
Милош Бикович помогает Александру Петрову растить сына: «Мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля»
Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* @kafelnikova_a)
Сама Алесия отметила в подписи: «Зеленый ощущается божественно».
В марте Кафельникова столкнулась с хейтом в соцсетях из-за «неудачной» пластики груди. Часть подписчиков возмутилась смене образа, назвав новую грудь похожей на «два шара».
Алеся не стала бурно реагировать на негатив и объяснила, что после месяцев кормления ребенка ее грудь не восстанавливалась сама. Это и подтолкнуло модель обратиться к врачебному вмешательству.
Кафельникова обожает свою дочку. Она открыто заявляет, что ей нравится быть мамой и женой, хотя работа остается важной частью жизни. Модель замужем за бизнесменом Георгием Петришиным. Когда Алеся в России, то живет в Москве.
Читайте также:
Яна Рудковская поддержала Алесю Кафельникову после критики из-за пластики груди
«Просто я такой»: рэпер Фараон бросил наркозависимою Алесю Кафельникову и женился на звезде «Битвы экстрасенсов»
Милош Бикович помогает Александру Петрову растить сына: «Мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля»
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева