Умер «самый бедный президент в мире» Хосе Мухика

Хосе Мухика (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Al Jazeera English»)
В возрасте 89 лет скончался экс-президент Уругвая Хосе Мухика, которого международные СМИ часто называли «самым бедным главой государства» из-за его аскетичного образа жизни. О кончине сообщил действующий президент страны Яманду Орси в социальной сети X.
«С глубокой болью сообщаем, что умер наш коллега Пепе Мухика. Президент, активист, лидер... Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу», — написал Орси.Мухика руководил государством с 2010 по 2015 год, заслужив мировое признание не только среди левых, но и правых политиков. Даже занимая высший пост, он продолжал жить в скромном сельском доме, жертвуя около 90% президентской зарплаты на благотворительность.
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«Мне вполне хватает этих денег, должно хватать, потому что доходы многих уругвайцев намного ниже», — объяснял он.Его биография имеет тяжелые моменты: в молодости Мухика участвовал в леворадикальном партизанском движении, за что провел 14 лет в тюрьме, где подвергался пыткам. После освобождения Хосе посвятил себя легальной политике.
Причиной смерти экс-президента стал рак пищевода с метастазами. До своего 90-летия Мухика не дожил всего несколько дней.
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