Саратовец с детьми едва не попал под обломки при взрыве дома — видео
Мужчина с двумя детьми в момент взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Саратове едва не попал под падающие обломки бетона — этот момент попал на камеры видеонаблюдения, передает Telegram-канал Mash.
На кадрах, снятых с камеры домофона, можно заметить, как житель Саратова стоит во дворе, рядом с ним двое детей — девочка и мальчик, а мимо идет женщина. Раздается мощный взрыв и вниз начинают лететь крупные обломки бетона.
Мужчина хватает девочку и убегает за дом в арку, а мальчик бежит за отцом. Проходившая мимо женщина разворачивается и скрывается подальше от места ЧП. Уточняется, что пострадавших среди них нет.
Напомним, взрыв в результате утечки газа произошел на улице Блинова в Саратове сегодня, 25 июля. Согласно предварительной информации, погибли четыре человека, среди них — ребенок.
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