Саратовец с детьми едва не попал под обломки при взрыве дома — видео

25 июля 2025, 16:59

Фото: iStock/Roman Novitskii

Мужчина с двумя детьми в момент взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Саратове едва не попал под падающие обломки бетона — этот момент попал на камеры видеонаблюдения, передает Telegram-канал Mash.