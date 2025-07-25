Годовалого ребенка растерзали собаки в Малайзии, пока родители были на работе
В Малайзии собаки растерзали годовалого мальчика, пока его родители находились на работе, пишет World of Buzz.
Родители вернулись домой и нашли сына без признаков жизни, окруженного собаками, всего в 20 метрах от дома. Малыш получил множественные раны и царапины.
Полиция расследует инцидент и возможную халатность в надзоре за ребенком. Между тем местные жители продолжают выражать тревогу по поводу роста количества бездомных собак в этом районе.
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