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Годовалого ребенка растерзали собаки в Малайзии, пока родители были на работе

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

В Малайзии собаки растерзали годовалого мальчика, пока его родители находились на работе, пишет World of Buzz.



Родители вернулись домой и нашли сына без признаков жизни, окруженного собаками, всего в 20 метрах от дома. Малыш получил множественные раны и царапины.

Полиция расследует инцидент и возможную халатность в надзоре за ребенком. Между тем местные жители продолжают выражать тревогу по поводу роста количества бездомных собак в этом районе.

Виктория Иванченко

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