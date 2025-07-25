«На лавочке лежит труп»: местные жители рассказали о взрыве дома в Саратове
Жительница Саратова: взрыв в доме был просто оглушающим
Взрыв газа в многоквартирном доме в Саратове был очень сильным, из-за него в соседних домах частично выбило окна. Об этом рассказала очевидица происшествия София.
Напомним, взрыв газа в доме произошелутром 25 июля, в результате чего обрушился подъезд с 1 по 10 этаж. Известно о четырех погибших. Работы по спасению продолжаются, ситуация остается сложной.
«Взрыв был очень сильным. Я живу в соседнем доме, взрыв был на Блинова, 2. Подумали, может, машина рванула — взрыв просто оглушающим был. В рядом стоящих домах частных повыбивало окна. Задело еще наш дом — выбило стекла, облицовка повреждена. Снять не могу: там все завалено, не подойти», — рассказала София «Газете.Ru».
Она также добавила, что во дворе на лавочке лежит труп, близко туда не пускают, поскольку есть риск повторного обрушения. По ее словам, все спецслужбы прибыли очень оперативно.
Другая женщина, которая живет непосредственно в доме, где произошел взрыв, рассказала RT, что почувствовала вибрацию и услышала громкий звук.
«Хлопок слышали, взрыв сильный», — приводит издание слова женщины.
После ЧП она забрала своего кота и уехала к сыну.
По последним данным, в Саратовской области после взрыва газа в жилом доме ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы все службы смогли быстро справиться с последствиями трагедии.