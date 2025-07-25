«На лавочке лежит труп»: местные жители рассказали о взрыве дома в Саратове

25 июля 2025, 16:07

Жительница Саратова: взрыв в доме был просто оглушающим

Фото: iStock/lusia599

Взрыв газа в многоквартирном доме в Саратове был очень сильным, из-за него в соседних домах частично выбило окна. Об этом рассказала очевидица происшествия София.





Напомним, взрыв газа в доме произошелутром 25 июля, в результате чего обрушился подъезд с 1 по 10 этаж. Известно о четырех погибших. Работы по спасению продолжаются, ситуация остается сложной.





«Взрыв был очень сильным. Я живу в соседнем доме, взрыв был на Блинова, 2. Подумали, может, машина рванула — взрыв просто оглушающим был. В рядом стоящих домах частных повыбивало окна. Задело еще наш дом — выбило стекла, облицовка повреждена. Снять не могу: там все завалено, не подойти», — рассказала София «Газете.Ru».

«Хлопок слышали, взрыв сильный», — приводит издание слова женщины.