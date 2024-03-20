Сатаниста из Подмосковья арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней

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Останкинский суд Москвы заключил в СИЗО сатаниста из Подмосковья, который обвиняется в надругательстве над несовершеннолетней знакомой. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Согласно судебному постановлению, преступника заключили под стражу на 2 месяца, до 19 мая текущего года. Ему предъявили обвинение по нескольким статьям (Насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетней) и (Изнасилование несовершеннолетней).
По данным СК РФ, причастность злоумышленника была доказана показаниями жертвы, опознаниями и проведенными очными ставками.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске задержали сатаниста, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. При этом мужчина регулярно совершал нападения на людей.
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По данным СК РФ, причастность злоумышленника была доказана показаниями жертвы, опознаниями и проведенными очными ставками.
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Екатерина Коршунова