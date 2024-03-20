В доме у жителя Киргизии обнаружили тоннель в Узбекистан

Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Житель Киргизии вырыл 130-метровый тоннель в своем доме, который ведет в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
Отмечается, что вход в тоннель с киргизской стороны был найден в доме жителя села Бек-Абад Сузакского района всего в 50 метрах от границы. Согласно информации источника, тоннель использовался для контрабанды различных товаров и незаконной переправки людей.
На данный момент сотрудники ГКНБ проводят проверку для установления обстоятельств и всех причастных к созданию и использованию подземного хода. Уточняется, что подозреваемый задержан.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО
SHOT: В Балашихе школьников госпитализировали после употребления водки
На актера Никиту Кологривого составили протокол о мелком хулиганстве
На данный момент сотрудники ГКНБ проводят проверку для установления обстоятельств и всех причастных к созданию и использованию подземного хода. Уточняется, что подозреваемый задержан.
Читайте также:
ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО
SHOT: В Балашихе школьников госпитализировали после употребления водки
На актера Никиту Кологривого составили протокол о мелком хулиганстве
Екатерина Коршунова