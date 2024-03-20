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В доме у жителя Киргизии обнаружили тоннель в Узбекистан

20 марта 2024, 17:20
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Житель Киргизии вырыл 130-метровый тоннель в своем доме, который ведет в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
Отмечается, что вход в тоннель с киргизской стороны был найден в доме жителя села Бек-Абад Сузакского района всего в 50 метрах от границы. Согласно информации источника, тоннель использовался для контрабанды различных товаров и незаконной переправки людей.

На данный момент сотрудники ГКНБ проводят проверку для установления обстоятельств и всех причастных к созданию и использованию подземного хода. Уточняется, что подозреваемый задержан.


Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#киргизия
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Подросток ударил ножом в живот одноклассника в Подмосковье
20 марта 2024, 18:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Раменское Московской области ученик восьмого класса ударил одноклассника ножом в живот. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Установлено, что вечером 19 марта 2024 года возле здания школы 14-летний подросток в ходе ссоры нанес своему однокласснику складным ножом один удар в правый бок», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавший ребенок был экстренно госпитализирован. В настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

По предварительным данным нападавший мальчик воспитывается в благополучной семье. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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В Приамурье пробурят вторую скважину к заваленным в шахте горнякам
20 марта 2024, 17:50

Фото: iStock/Adam88xx

В руднике «Пионер» в Амурской области пробурят вторую скважину к оказавшимся под завалами горнякам. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Он пояснил, что вторая разведывательная шахта позволит спасателям связаться с горизонтом шахты, который расположен ближе. Это, в свою очередь, поможет точнее определить обстановку внутри.

Орлов подчеркнул, что в скважины будут опущены специальные камеры, которые были привезены из Новокузнецка.

Отметим, что спасатели уже вторые сутки не могут установить связь с горняками. Вечером в понедельник, 18 марта, на руднике «Пионер» произошёл обвал. Под завалами оказались 13 горняков. В настоящее время в Амурской области введён режим ЧС. О бурении первой скважины Орлов сообщил утром, 20 марта.

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#чп
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В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за фейки об армии
20 марта 2024, 17:36

Фото: iStock/BrianAJackson

В России нарушителя, распространяющего запрещенную информацию о действиях армии, впервые лишили приобретенного гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.
Весной прошлого года жителя Краснодара Александра Сомрякова приговорили к шести годам тюрьмы за посты о событиях в украинских Мариуполе и Буче. Ему также назначили запрет на публикацию любой информации в интернете в течение четырех лет.

«Сомряков написал о том, что Вооруженные Силы РФ якобы совершили нападение на роддом и драмтеатр в Мариуполе, а также совершили массовое убийство в маленьком городишке Буча», — сообщалось в телеграм-канале пресс-службы судов Краснодарского края.
На публикацию обратили внимание сотрудники местного управления ФСБ, которые позже задержали Сомрякова. В дальнейшем в ходе следствия было принято решение лишить фигуранта уголовного дела приобретенного гражданства Российской Федерации. Ему пришло уведомление из МВД с соответствующей информацией.

Это первый случай в России, когда за распространение информации лишают гражданства. Мужчина до сих пор отбывает срок в колонии.

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#преступление
#россия
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#россияне
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Россиянка убила украинку в Германии, чтобы украсть её ребёнка
Bild: В Германии нашли тело матери убитой 27-летней украинки
20 марта 2024, 17:21

Фото: iStock/U. J. Alexander

В Германии после двух недель поиска обнаружено тело матери убитой ранее 27-летней украинки. Об этом пишет Bild.
Напомним, в Германии найдено тело 27-летней беженки с Украины с признаками насильственной смерти, а месячная дочь и мать убитой тогда пропали без вести. Девушка проживала в лагере для беженцев. Её тело обнаружил случайный прохожий на берегу Рейна возле города Гоккенхайм. В полиции уточнили, что на трупе имеются следы насильственной смерти.

Через несколько дней полицейские нашли живой дочку украинской беженки. А теперь, через две недели после убийства, в озере найдено и тело матери убитой украинки. По мнению полиции, женщина также была убита.

Издание пишет, что в убийствах подозреваются 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По предварительным данным, они сделали это для того, чтобы украсть месячную дочь беженки с Украины.
#женщина
#мать
#полицейские
#девушка
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Сотрудников ЛГБТ*-бара в Оренбурге отправили в СИЗО
В Оренбурге сотрудников ЛГБТ*-бара арестовали по делу об экстремизме
20 марта 2024, 16:58

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Центральный районный суд Оренбурга арестовал арт-директора и администратора ЛГБТ*-бара Pose по делу об организации экстремистской деятельности. Об этом пресс-служба суда сообщила изданию «Лента.ру».
Отмечается, что обвиняемые были отправлены в СИЗО до 18 мая.

По данным следствия, администратор занимался подбором персонала, контролем за качеством обслуживания гостей и утверждением программ выступлений и мероприятий, которые пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения.

Арт-директор заведения занимался подбором травести-артистов, проводил с ними собрания, занимался пропагандой среди посетителей и в мобильной приложении нетрадиционных отношений.

Ранее, 18 марта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своём Telegram-канале пост о возбуждении уголовного дела в отношении арестованных. По её словам, это первое в стране такое дело после решения Верховного суда о признании движения ЛГБТ* экстремистским.

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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
#лгбт
#сизо
#арест
#оренбургская область
#уголовное
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На уфимской автомойке автопогрузчик отрубил ковшом ноги женщине
Сотруднице автомойки Уфы автопогрузчик отрубил ноги, она скончалась в больнице
20 марта 2024, 15:48

Фото: istock / maxim4e4ek

На уфимской автомойке водитель автопогрузчика переехал 38-летнюю сотрудницу и отрубил ей ноги кошом. Пострадавшую увезли в больницу — вечером она скончалась. Об этом сообщает Следственный отдел по Советскому району города.
В помещении водитель, не убедившись в безопасности движения, наехал на 38-летнюю женщину. В сообщении отмечается, что машина была технически исправна.

Началась проверка, назначен ряд судебных экспертиз. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ(Причинение смерти по неосторожности).
«Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что уголовные дела возбудили после обнаружения тел двух новорожденных на насосной станции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#машина
#смерть
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Адвокат Краснов допустил условный срок для Кологривого
20 марта 2024, 15:36

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что дебош актёра Никиты Кологривого может быть квалифицирован как мелкое хулиганство, за что он может получить условный срок.
При этом, он отметил, что за хулиганство можно получить либо штрафа от 300 до 500 тыс. рублей, либо исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

«Если правоохранительные органы не будут делать скидку на его известность, и если не впишутся какие-то его поклонники и сторонники, то его действия будут квалифицироваться по этой статье. Вряд ли его привлекут к уголовной ответственности в виде лишения свободы. Обычно по таким статьям назначается условный срок, если совершено такое впервые, и нет никаких тяжких последствий», — прокомментировал в беседе с Общественной Службе Новостей Краснов.

А до этого источник в правоохранительных органах сообщил RT о том, что артиста привлекут по статье о мелком хулиганстве за инцидент в ресторане Новосибирска.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов также прокомментировал инцидент с дракой в Новосибирске актёра Никиты Кологривого и отметил, что если он продолжит в том же духе, то может повторить судьбу другого артиста – Михаила Ефремова.

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#хулиганство
#инцидент
#артист
#адвокат
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Россиянка умерла в муках после лечения в клинике при пятизвёздочном отеле в Египте
Россиянка скончалась после лечения в клинике при пятизвёздочном отеле в Египте
20 марта 2024, 15:27

Фото: iStock/sezer ozger

В Египте скончалась туристка из России после того, как ей оказали медицинскую помощь в клинике при пятизвёздочном отеле Pyramisa в Египте. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 36-летняя жительница Салавата накануне отъезда в Россию почувствовала себя плохо. У нее поднялась температура до 40 градусов. Мать девушки просила вызвать скорую помощь, однако сотрудники отела отправили ее в приотельный медкабинет. Там больной сделали укол и дали жаропонижающее. После этого температура у россиянки упала до 33 градусов, но ей так и не вызвали скорую помощь.

К вечеру девушка уже была без сознания. На теле появились темные пятна и отнимались ноги. Тогда ее все-таки госпитализировали и сразу направили в реанимацию. Однако к утру она умерла. Предварительной причиной смерти врачи назвали остановку сердца.

Тело погибшей отправили в Россию. Судмедэксперты будут выяснять истинную причину гибели молодой женщины.

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В Подмосковье задержали мужчину, который находился в международном розыске
20 марта 2024, 15:22

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Сотрудники УФСБ России задержали мужчину 1993 года рождения, который был причастен к деятельности международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Россиянин уехал в 2014 году из России на территорию Сирийской Арабской Республики. Там он прошел подготовку и стал бойцом одной из боевых групп, входящих в структуру МТО «ИГИЛ»*.

«В период с 2015 по 2019 год мужчина в составе различных вооруженных формирований террористической организации принимал участие в боевых действиях.<…> На основе представленных преступлений оперативно-розыскной деятельности ГСУ СК России по городу Москве в отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.5 УК РФ», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что на данный момент продолжается установление других случаев преступной деятельности обвиняемого.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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