SCMP: Трехлетний малыш упал с 18 этажа в Китае и выжил
Трехлетний малыш упал с 18-ого этажа в Китае и остался жив. Как пишет издание South China Morning Post, за ребенком в момент инцидента присматривали бабушка с дедом.
Пожилые родственники думали, что внук спит и ненадолго ушли в магазин за продуктами, заперев квартиру. Когда мальчик проснулся, он пошел в ванную, забрался на унитаз и выпал наружу через незащищенное окошко.
Отец пострадавшего рассказал, что на траекторию падения могло повлиять открытое окно этажом ниже, которое вызвало отклонение, обеспечив мальчику падение на дерево.
«Если бы не оно, он упал бы на бетон», — добавил собеседник.При всей серьезности произошедшего малыш остался в сознании. У него растянут позвоночник, сломана рука, повреждены внутренние органы. Голова при этом не пострадала, отметили журналисты. Отец мальчика в благодарность украсил дерево, на которое приземлился ребенок, красным цветком, что является символом почета в Китае.