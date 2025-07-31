SCMP: Трехлетний малыш упал с 18 этажа в Китае и выжил

31 июля 2025, 13:19

Фото: istockphoto/PROMT8

Трехлетний малыш упал с 18-ого этажа в Китае и остался жив. Как пишет издание South China Morning Post, за ребенком в момент инцидента присматривали бабушка с дедом.





Пожилые родственники думали, что внук спит и ненадолго ушли в магазин за продуктами, заперев квартиру. Когда мальчик проснулся, он пошел в ванную, забрался на унитаз и выпал наружу через незащищенное окошко.



Отец пострадавшего рассказал, что на траекторию падения могло повлиять открытое окно этажом ниже, которое вызвало отклонение, обеспечив мальчику падение на дерево.



