Секретная служба США открыла огонь по вооружённому мужчине у Белого дома

Фото: whitehouse.gov.png
Сотрудники Секретной службы США (англ. United States Secret Service, USSS) нейтрализовали подозрительного вооружённого мужчину неподалёку от Белого дома. Об этом сообщил пресс-секретарь USSS Энтони Гульельми.
В своей социальной сети Х он уточнил, что инцидент произошёл 9 марта. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине после вооруженного столкновения с правоохранительными органами, пояснил спикер службы.
Ранее полицейские получили информацию о том, что из штата Индиана в Вашингтон направляется мужчина, который планирует покончить жизнь самоубийством перед рабочей резиденцией главы американского государства. Затем силовики обнаружили его припаркованную машину около исполнительного офиса Эйзенхауэра недалеко от Белого дома. Потом они увидели и самого подозреваемого.
Увидев, что полицейские его обнаружили, потенциальный самоубийца начал размахивать оружием. После этого, согласно инструкции, представители USSS открыли огонь на поражение. Мужчина получил ранения и был госпитализирован, о его состоянии не сообщается. Более в инциденте никто не пострадал. Правоохранители продолжают расследование.
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Ранее полицейские получили информацию о том, что из штата Индиана в Вашингтон направляется мужчина, который планирует покончить жизнь самоубийством перед рабочей резиденцией главы американского государства. Затем силовики обнаружили его припаркованную машину около исполнительного офиса Эйзенхауэра недалеко от Белого дома. Потом они увидели и самого подозреваемого.
Увидев, что полицейские его обнаружили, потенциальный самоубийца начал размахивать оружием. После этого, согласно инструкции, представители USSS открыли огонь на поражение. Мужчина получил ранения и был госпитализирован, о его состоянии не сообщается. Более в инциденте никто не пострадал. Правоохранители продолжают расследование.
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Александр Бойцов