Год лишения свободы грозит напавшим на генконсульство РФ во Франции

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Год лишения свободы для напавших на генконсульство России в Марселе французов запросил гособвинитель. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
«Обвинение просит для подсудимых меру пресечения в год лишения свободы с возможностью отбывать приговор с электронным браслетом», — пояснили в суде.Перед этим российский генеральный консул в Марселе Станислав Оранский говорил, что генконсульство РФ категорически не согласно с приговором в восемь месяцев тем, кто напал на дипмиссию.
«Мы рассматриваем это именно как террористический акт», — комментировал Оранский.Наказание в восемь месяцев он охарактеризовал как «слишком мягкое».
Взрыв у российского генконсульства в Марселе произошел в понедельник, 24 февраля.
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Никита Кротов