Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Год лишения свободы грозит напавшим на генконсульство РФ во Франции

Год лишения свободы грозит напавшим на генконсульство РФ во Франции

Обвинитель запросил наказание в год для напавших на генконсульство РФ французов
Фото: istockphoto/OceanProd

Фото: istockphoto/OceanProd

Год лишения свободы для напавших на генконсульство России в Марселе французов запросил гособвинитель. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
«Обвинение просит для подсудимых меру пресечения в год лишения свободы с возможностью отбывать приговор с электронным браслетом», — пояснили в суде.
Перед этим российский генеральный консул в Марселе Станислав Оранский говорил, что генконсульство РФ категорически не согласно с приговором в восемь месяцев тем, кто напал на дипмиссию.

«Мы рассматриваем это именно как террористический акт», — комментировал Оранский.
Наказание в восемь месяцев он охарактеризовал как «слишком мягкое».

Взрыв у российского генконсульства в Марселе произошел в понедельник, 24 февраля.

Читайте также:

Гранату взорвали на лестнице правительства Самарской области

75-летнего ученого заставили поджечь три банкомата в Новосибирской области

Двое москвичей с оружием пригрозили расстрелять очередь на кассе «ВкусВилла»
#мир
#россия
#франция
#поджог
#теракт
#новости
#криминал
#уголовное дело
#взрыв
Названа возможная причина смерти обладателя «Оскара» Джина Хэкмена
TMZ: актер Джин Хэкмен и его жена могли отравиться угарным газом
27 февраля 2025, 21:17

Фото: istockphoto/NetPix

Обладатель «Оскара» актер Джин Хэкмен и его супруга могли отравиться угарным газом. Об этом пишет TMZ, ссылаясь на родственников актера.
«Дочь (актера — прим. ред.) Элизабет Джин Хэкмен рассказала... что (в семье — прим. ред.) не уверены, но считают, что причиной смерти могли стать ядовитые газы... Семья (Хэкмена — прим. ред.) считает, что речь может идти об отравлении угарным газом», — сказано в материале.
Со слов Элизабет, сейчас полиция не нашла признаков насильственной смерти.

О том, что Джин Хэкмен с супругой обнаружены мертвыми, сообщалось сегодня днем. Сообщение опубликовала Santa Fe New Mexican. По словам местного шерифа, в доме нашли мертвой хозяйскую собаку.

Читайте также:

Пилоты летевшего из Санкт-Петербурга самолета заметили НЛО во время полета

Прятался от пострадавшей? Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье: подробности, первые кадры с места ДТП

Заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь зубной пастой и снегом
#мир
#сша
#актеры
#семья
#смерть
#новости
#кино
#фильм
#культура
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пилоты летевшего из Санкт-Петербурга самолета заметили НЛО во время полета
27 февраля 2025, 20:01

Фото: iStock/Dushlik

Пилоты самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту заметили неопознанный летающий объект во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел с летевшим из Санкт-Петербурга в Челябинск Airbus A319 в четверг, 27 февраля. Уточняется, что практически сразу после вылета пилоты воздушного судна доложили о шаре серого цвета в небе.

Данная ситуация не повлияла на безопасность полета, самолет благополучно приземлился в Челябинске. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

Читайте также:

Гранату взорвали на лестнице правительства Самарской области

Появились кадры первых минут после ДТП с участием Александра Буйнова

В Екатеринбурге завели дело из-за попытки насильно выдать школьницу замуж
#самолет
#безопасность
#инцидент
#челябинск
#пилоты
#небо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гранату взорвали на лестнице правительства Самарской области
27 февраля 2025, 13:47

Фото: iStock/by sonmez

На лестнице правительства Самарской области местный житель взорвал гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел около 5:40 утра на Молодогвардейской улице. Мужчина приехал к зданию на автомобиле с сыном, выбежал из машины и бросил гранату с большим поражающим эффектом.

Уточняется, что правоохранители его задержали. Согласно предварительной информации, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам задержанного, гранату он нашел. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по статье «Теракт».

Читайте также:

Появились кадры первых минут после ДТП с участием Александра Буйнова

Легендарного актера с женой обнаружили мертвыми в США

В Екатеринбурге завели дело из-за попытки насильно выдать школьницу замуж
#дело
#теракт
#инцидент
#мужчина
#машины
#самарская область
#граната
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хозяйка собаки, напавшей на маму с ребёнком на Урале, не будет его усыплять
27 февраля 2025, 13:32

Фото: iStock/ArtForYou

Хозяйка ротвейлера, который напал на женщину с ребенком в Екатеринбурге Свердловской области, отказывается усыплять агрессивное животное. Об этом сообщила пострадавшая Надежда.
По словам девушки, она не настаивает на усыплении собаки и будет согласна с тем решением, которое примет суд.

«Соседка сказала, что собаке три года и они её любят, поэтому отказываться от неё не хотят», — рассказала пострадавшая в беседе с RT.

Также Надежда добавила, что данная собака уже не впервые проявляет агрессию по отношению к людям. В прошлом году ротвейлер также забежал в чужой двор и напал на женщину.

Пострадавшая уточнила, что хозяйка агрессивного животного уже связалась с ней и предложила свою помощь. При этом отказалась оплачивать няню для ребенка и психолога для обоих.

Напомним, 26 февраля в Екатеринбурге ротвейлер сбежал от хозяев и напал на женщину с ребенком. Мать прикрыла собой малыша. Они пролежали на асфальте полчаса, собака никого не подпускала. В итоге соседям удалось приманить пса колбасой, а мать с сыном смогли заскочить в автомобиль мужчины, который снимал все происходящее на камеру.

Читайте также:

Хаски растерзали 8-летнего школьника в Красной поляне

Предстоит серия пластических операций: мальчика с разодранным собаками лицом доставили вертолётом в Краснодар

Жители Кемерова жалуются на агрессивных бездомных собак, нападающих на людей
#суд
#собаки
#помощь
#собака
#автомобиль
#мать
#двор
#мужчины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Последние снимки Мишель Трахтенберг испугали фанатов: из-за чего на самом деле скончалась актриса, молчавшая о болезни
27 февраля 2025, 12:53

Мишель Трахтенберг (Фото: instagram* @michelletrachtenberg)

В среду мир узнал о смерти звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг. Актрисе было 40 лет. По информации СМИ, недавно она перенесла операцию по пересадке печени. Источники сообщают, что трансплантация произошла незадолго до ее кончины, и есть предположение, что организм не принял пересаженный орган, который ей установили в прошлом году. Подробности гибели артистки – в материале «Радио 1».

Причины смерти Мишель Трахтенберг


Трахтенберг была найдена без сознания в своей квартире в Нью-Йорке около восьми утра в среду ее матерью. Представитель актрисы подтвердил печальную новость: «С глубокой скорбью сообщаем о смерти Мишель Трахтенберг».
Мишель Трахтенберг (Фото: instagram* @michelletrachtenberg)

Фанаты давно подозревали, что у актрисы могут быть проблемы со здоровьем — об этом свидетельствовали ее последние фотографии. Мишель чаще всего делилась в своем блоге архивными снимками, а новые фото появлялись значительно реже. Поклонники стали замечать, что волосы звезды заметно поредели, и она старалась скрыть это под головными уборами.

Тем не менее, сама Трахтенберг утверждала, что чувствует себя хорошо и не жалуется на здоровье.

Личная жизнь Трахтенберг


Актриса была в отношениях с агентом по поиску талантов и продюсером Джеем Коэном, с которым, по слухам, встречалась с 2020 года. У него есть две взрослые дочери. Хотя влюбленные не комментировали свои отношения, они иногда делились совместными фото. 4 февраля Мишель опубликовала снимок, на котором они отмечают Хэллоуин, и с юмором написала: «С Днем святого Валентина тому, кто сидит спокойно достаточно долго, чтобы я могла разукрасить его лицо».

Покинул группу и ушел в буддистский монастырь: британский рок-музыкант из King Crimson Джейми Мьюир умер
Покинул группу и ушел в буддистский монастырь: британский рок-музыкант из King Crimson Джейми Мьюир умер

Реакция коллег на смерть Трахтенберг


Звезды потрясены трагической смертью актрисы. Эд Вествик, известный по роли в «Сплетнице», выразил соболезнования ее семье: «Мне очень грустно слышать о кончине Мишель. Я посылаю свои молитвы».

«Мишель была уникальной личностью. Я помню, как она впервые пришла на съемочную площадку и сразу же взяла все под контроль. Она была настоящей силой природы — такой веселой и притягательной. С теплотой вспоминаю те годы. Это ужасная утрата. Люблю тебя», — добавил Вествик.

Чейс Кроуфорд, сыгравший Нейта Арчибальда в том же сериале, также поделился своими чувствами: «Ужасная потеря». Ким Кэттролл, с которой Трахтенберг работала над фильмом «Принцесса льда», написала: «Покойся с миром, дорогая Мишель».

Читайте также:

Скончалась звезда «Сплетницы» Мишель Трахтенберг

В Альбукерке в хосписе скончался актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор

Появились новые сведения о состоянии здоровья Добровольской перед ее смертью

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#здоровье
#фото
#звёзды
#соболезнования
#актриса
#статьи
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате