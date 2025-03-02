США подняли в небо истребители из-за нарушения самолётами воздушного пространства над поместьем Трампа

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Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) США были подняты в небо по тревоге 2 марта около полудня по московскому времени. Причиной этого стало появление трёх гражданских самолётов в закрытой для полётов зоне над Палм-Бич во Флориде, где расположена резиденция Дональда Трампа.
Об этом сообщил ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс в своей социальной сети Х. По его словам, военные самолёты сопроводили гражданские воздушные суда, чтобы они покинули запретную зону. Журналист уточнил, что был даже эпизод, когда одному из истребителей пришлось выпустить сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота гражданского борта и дать понять, что он нарушает существующие правила.
Закончилось всё тем, что все три самолёта безопасно вышли за пределы закрытой зоны, а истребители вернулись на аэродром базирования. Происшествие вызвано тем фактом, что в США уже давно широкое распространение получила малая авиация. Например, во Флориде есть множество небольших аэродромов, которые принимают легкомоторные винтовые самолёты типа Beechcraft или Cessna. Именно такие малые воздушные суда и нарушили закрытое воздушное пространство вблизи поместья «Мар-а-Лаго» (исп. Mar-a-Lago), принадлежащего Дональду Трампу.
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Закончилось всё тем, что все три самолёта безопасно вышли за пределы закрытой зоны, а истребители вернулись на аэродром базирования. Происшествие вызвано тем фактом, что в США уже давно широкое распространение получила малая авиация. Например, во Флориде есть множество небольших аэродромов, которые принимают легкомоторные винтовые самолёты типа Beechcraft или Cessna. Именно такие малые воздушные суда и нарушили закрытое воздушное пространство вблизи поместья «Мар-а-Лаго» (исп. Mar-a-Lago), принадлежащего Дональду Трампу.
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Александр Бойцов