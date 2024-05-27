«Секс-просвещение по-уральски»: Мать привела 17-летнюю дочь на БДСМ-вечеринку

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В Екатеринбурге силовики накрыли БДСМ-вечеринку, об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По информации СМИ, на тусовке правоохранители обнаружили 17-летнюю девочку. Выяснилось, что она пришла туда вместе со своей мамой.
Как рассказала сама несовершеннолетняя, приглашение на вечеринку он получила от организатора — Станислава Словиковского. Он предложил подростку взять с собой маму. В отношении Словиковского возбудили уголовное дело, однако, сам он настаивает, что к голым вечеринкам не имеет никакого отношения. Его якобы интересует только искусство.
Вечеринка происходила на базе отдыха «Волна».
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Как рассказала сама несовершеннолетняя, приглашение на вечеринку он получила от организатора — Станислава Словиковского. Он предложил подростку взять с собой маму. В отношении Словиковского возбудили уголовное дело, однако, сам он настаивает, что к голым вечеринкам не имеет никакого отношения. Его якобы интересует только искусство.
Вечеринка происходила на базе отдыха «Волна».
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Евгения Парфентьева