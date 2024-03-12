«Некультурная» столица: В подвале исторического дома в Петербурге нашли БДСМ-студию

Фото: istock / Moussa81
В подвале исторического дома в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга коммунальщики обнаружили БДСМ-клуб. Об этом сообщает «Фонтанка».
Технологическое нарушение обнаружили в доме 14 по Столярному переулку, где Федор Достоевский написал роман «Преступление и наказание». Однако для проведения работ нужно было попасть в соседнее здание — подвал дома номер 4 по этой же улице.
Когда работники коммунальных служб зашла в помещение, то увидели в охранной зоне тепловой сети БДСМ-студию. Интерьер в студии был выдержан в кроваво-красных тонах, в одной из комнат находились дыба и клетка.
По данным информагентства, обнаружили необычное пространство сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Согласно нормативно-правовым актам, около зон тепловых сетей запрещено организовывать помещения для отдыха, рабочие места или жилые помещения.
Читайте также:
В сеть попали кадры последних минут полёта военного Ил-76 в Ивановской области
СК: Найденный на свалке Камчатки младенец скончался от переохлаждения
В Подмосковье задержали москвичку и её знакомого с грузом наркотик
Когда работники коммунальных служб зашла в помещение, то увидели в охранной зоне тепловой сети БДСМ-студию. Интерьер в студии был выдержан в кроваво-красных тонах, в одной из комнат находились дыба и клетка.
Читайте также:
В сеть попали кадры последних минут полёта военного Ил-76 в Ивановской области
Алина Юрчак