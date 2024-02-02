«И хочется и колется»: Эксперт назвала простой способ начать экспериментировать с БДСМ

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Пары, которые хотя принести что-то новое в отношения, могут попробовать поэкспериментировать с БДСМ — играми с доминированием и подчинением. Об этом рассказала секс-коуч Джорджетта Калли в беседе с The Sun.
Эксперт заявила, что по статистике, 47% женщин и 60% мужчин хотели бы хоть раз доминировать над партнером.
«Обсудите границы перед тем, как начать эксперименты, не торопитесь. Начинающим может понравиться связывать партнера и завязывать ему глаза», — заявила она..
Она отметила, что нужно придумать стоп-слово или сигнал, при помощи которого можно прекратить эксперимент, если он становится неприятным.
«Например, используйте кодовую систему из правил дорожного движения: «красный» значит, что нужно остановиться, «желтый» — «может быть», а «зеленый» — «да»», — предложила специалистка.Читайте также:
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Алина Юрчак